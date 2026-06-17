БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
опасност градушки очаква сряда
Слушай новината

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие - от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 22° до 25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд. На много места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, по високите части - умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

В четвъртък в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони - и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Остава и с повишена вероятност за градушки. В петък ще преобладава слънчево време, но в планинските райони ще има изолирани следобедни превалявания и гръмотевици.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, но в неделя се повишава вероятността на изолирани места в планините да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще продължат да се се повишават.

#прогноза за врамето #опасност #градушки #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
1
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите
2
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
3
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и Велинград
4
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
5
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг
6
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: Времето

Повече слънчеви часове в следващите дни, но и гръмотевични бури и градушки
Повече слънчеви часове в следващите дни, но и гръмотевични бури и градушки
Слънчево време, с валежи и гръмотевици в Южна България следобед Слънчево време, с валежи и гръмотевици в Южна България следобед
Чете се за: 01:57 мин.
Слънчево време, със следобедни превалявания във вторник Слънчево време, със следобедни превалявания във вторник
Чете се за: 02:35 мин.
До края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици До края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчев ден, но следобед на места ще превали и прегърми Слънчев ден, но следобед на места ще превали и прегърми
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчево ще бъде днес, утре ни очакват проливни валежи Слънчево ще бъде днес, утре ни очакват проливни валежи
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес
Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит днес
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След вандализма в Скопие: Депутатите се запознават с взетите мерки След вандализма в Скопие: Депутатите се запознават с взетите мерки
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ЕП ще гласува днес доклада за напредъка на РСМ по пътя ѝ към ЕС ЕП ще гласува днес доклада за напредъка на РСМ по пътя ѝ към ЕС
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Съдът остави в ареста обвиняем за тежката катастрофа на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Близки на загиналото в Благоевград момиче се събраха на мирно бдение
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ