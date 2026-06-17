Опасност от градушки днес, слънчево до края на седмицата

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие - от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 22° до 25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд. На много места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, по високите части - умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

В четвъртък в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони - и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Остава и с повишена вероятност за градушки. В петък ще преобладава слънчево време, но в планинските райони ще има изолирани следобедни превалявания и гръмотевици.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, но в неделя се повишава вероятността на изолирани места в планините да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще продължат да се се повишават.