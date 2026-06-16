Европейските институции постигнаха историческо споразумение за повече права за пътуващите със самолет

Повече права и по-ясни условия за пътуващите със самолет. Европейските институции постигнаха историческо споразумение, което ще дава възможност да не се доплаща за багаж на борда, повече гаранции за семействата при пътуване и по-лесен достъп до обезщетения при проблемни полети.

След 13 години преговори ще се сложи край на част от най-дразнещите за пътниците изненади при полетите. Например авиокомпанията да поиска допълнително заплащане за багаж на борда на самолета. Или заплащане за избор на седалка, ако пътуваме с дете и искаме да стоим заедно с него в самолета. Важна промяна ще има и в начина, по който ще получаваме компенсации за отменен или забавил се полет.

Сега семействата често плащат допълнително, за да седят заедно с децата си при полет с нискотарифна компания.

"До 100 евро мисля, че стигаше последния и предпоследния път, само че не помня с коя компания."

За много пътници проблем остава и получаването на компенсация при отменен или закъснял полет.

"По време на COVID беше и никаква сума не са ми върнали."

Най-често се налага доплащане за багаж, дори при отклонения от 1 см.

"Веднъж ми се е случвало само. БНТ: Каква сума беше? 70 евро примерно“. Мирка Котоличова, турист от Словакия: "Досега не ни се е налагало да плащаме, но само защото много внимаваме, измерваме и се притесняваме, понеже знаем как стоят нещата с авиокомпаниите, те са доста нахални."

По новите правила към цената на самолетния билет ще имаме право да носим личен багаж – малка чанта и кабинен куфар. Ако се откажем от кабинния, трябва да имаме отстъпка от цената на билета. При сериозно закъснение или отменен полет, авиокомпаниите ще бъдат длъжни сами да уведомяват пътниците за правото им на обезщетение, дори ако причината е повреда в самолета.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "От тук насетне няма да могат да използват като оправдание - болен персонал, стачка и счупен самолет."

Неспазването на новите правила ще води до големи санкции за авиокомпаниите.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Процент от оборота. Знаете, за такива компании, стотици милиони би означавало това за техният бюджет, което ме кара да мисля, че няма да си позволят."

Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година.