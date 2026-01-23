БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Андрей Новаков: Искам правило да задължава авиокомпаниите да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това

Чете се за: 03:00 мин.
По света
България може да получи над 22 млрд. евро за регионално развитие

До края на годината е възможно да влязат в сила нови, по-широки права за пътниците във въздушния транспорт, след като Европейският парламент прие на второ четене законодателните промени. Предстоят преговори с Европейския съвет, в които ще участва и българският евродепутат Андрей Новаков, група на ЕНП.

"Би трябвало още в рамките на тази година окончателно или да се откажем от този законопроект, или да го направим и да го приложим на практика", заяви Новаков.

Целта е по-добра защита на пътниците – запазване на прага за закъснение от три часа, гарантирани грижи при отменени полети, ясни правила за ръчния багаж и право родителите да пътуват до децата си без допълнително заплащане.

"Искам да има правило, което задължава авиокомпаниите да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това. Това е ненормално", категоричен е Новаков. "Има авиокомпании, които печелят милиарди само от това, че куфарът е излязъл с 3 сантиметра от рамката. Това не струва 75 евро", допълни той.

Според него има риск част от държавите членки да защитят интересите на авиокомпаниите за сметка на пътниците.

"Капаните са в различията, които имаме с Европейския съвет. Държавите членки, изненадващо за мен, предпочитат да защитават повече позицията на авиокомпаниите и по-малко на пътниците", коментира евродепутатът.

Паралелно с това евродепутатът обърна внимание и на . В новия програмен период за България са предвидени над 22 млрд. евро за седем години, съобщи още евродепутатът в коментар на бъдещата регионална политика на ЕС.

Новият подход предвижда обединяване на различни европейски фондове в национални планове с цел по-малко бюрокрация и по-ефективно усвояване на средствата.

"Сега в тези планове всичко се обединява в едно. Държавата подава един план и казва какво ще прави за земеделие, пътища, енергийна ефективност и уязвимите групи. Целта е да се улесни и модернизира подходът, защото много хора казват: не искаме да се занимаваме с европейски проекти заради бюрокрацията", обясни евродепутатът.

Новаков предупреди, че забавянето при изготвянето на тези планове може да доведе до загуба на средства, и призова за активна работа от страна на българските институции, за да може страната да се възползва максимално от предвиденото европейско финансиране.

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Почина писателят Калин Терзийски
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом
Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна? След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
Циклонът "Хари" нанесе сериозни щети на италианското крайбрежие и острови Циклонът "Хари" нанесе сериозни щети на италианското крайбрежие и острови
Чете се за: 01:52 мин.
Евролидерите обсъждат трансатлантическите отношения и последиците от тях Евролидерите обсъждат трансатлантическите отношения и последиците от тях
Чете се за: 02:20 мин.

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Чете се за: 01:37 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:55 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
