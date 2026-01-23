Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната

След 9 години на поста държавен глава Румен Радев напуска сградата на президентството. Той беше изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.

"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко много хора и за мен наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ми като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие. Така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната. Защото сме много, както виждате, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България. За мен беше чест!", каза Румен Радев.