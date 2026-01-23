БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 05:35 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството
ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната

Чете се за: 01:37 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
След 9 години на поста държавен глава Румен Радев напуска сградата на президентството. Той беше изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.

"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко много хора и за мен наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ми като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие. Така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната. Защото сме много, както виждате, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България. За мен беше чест!", каза Румен Радев.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Йотова трябва да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.

