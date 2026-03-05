БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
Запази

Взаимният обстрел между Иран, САЩ и Израел не стихва, а експлозии отекнаха в редица държави

конфликтът близкия изток европейски държави засилват присъствието региона
Снимка: БТА
Слушай новината

Азербайджан е поредната държава, засегната от ескалацията в Близкия изток. Рано тази сутрин при атака с дронове беше поразен граничен с Иран район. Иранският посланик в Азербайджан е привикан, за да му бъде връчена протестна нота. Взаимният обстрел между Иран, САЩ и Израел не стихва, а експлозии отекнаха в редица държави от региона. Цените на петрола се стабилизираха след скока в началото на седмицата, но Ормузкият проток, който е под контрола на Техеран, остава затворен пети ден.

Дрон се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг в близост до училище в района. Ексклавът на Азербайджан, който граничи с Армения, Иран и Турция, стана поредната мишена в Близкия изток.

Сахиб Абузеров, началник на спешната помощ в Нахичеван: "Четирима души са постъпили в нашето отделение във връзка с инцидента. Състоянието им е стабилно".

Азербайджан обвини Иран за атаките. Техеран отрече и прехвърли отговорността върху Израел.

"Настояваме Ислямската република Иран да предостави ясно обяснение за случилото се, да направи задълбочено разследване и да предприеме спешни мерки, за да се предотвратят подобни атаки за в бъдеще", заявяват от Министерството на външните работи на Азербайджан.

В региона, експлозии отекнаха в Бахрейн и Катар. Шестима души бяха ранени при падане на отломки от свален дрон в Абу Даби. ОАЕ съобщиха, че една ракета и шест дрона са паднали на тяхна територия. Израелската армия каза, че ударите ѝ все повече разклащат режима в Ислямската република.

Ефи Дефрин, говорител на израелската армия: "Той беше разтърсен от първия удар в събота сутринта, когато ръководството беше неутрализирано. И всеки ден продължаваме да го разклащаме все повече и повече, да увеличаваме нанесените щети, докато екзистенциалната заплаха не бъде премахната."

Иран обвини Израел и САЩ, че атакуват умишлено цивилни райони.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Тази война не е само срещу Иран. Тя е срещу бъдещето на целия регион. Те искат да създадат разделение между съседи."

Техеран предупреди ЕС, че страните членки "ще си платят", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива. Франция даде разрешение на американски самолети да използват френски бази в Близкия изток. Ще бъдат допускани само самолети, които не участват в операциите срещу Иран, уточни генералният щаб на френската армия.

Тревога беше обявена за кратко в британската база "Акротири" на остров Кипър, която в понеделник беше ударена с дрон. Великобритания изпраща допълнителни изтребители в Катар и хеликоптери в Кипър.

Гуидо Крозето, министър на отбраната на Италия: "Заедно с Испания, Франция и Нидерландия ще изпратим през следващите дни военноморски сили за защитата на Кипър".

В Средиземно море вече беше изпратен френският самолетоносач "Шарл де Гол", а Испания обяви, че насочва фрегата, чиято задача ще е да ескортира самолетоносача и корабите на гръцките военноморски сили.

снимки: БТА

НАТО следи внимателно събитията в Близкия изток, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте и подчерта, че Пактът не е въвлечен в конфликта. По думите му, задействането на член 5 в момента не е на масата.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Никой не говори за член 5-ти. Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен."

Чрез хакерска атака по иранската държавна телевизия беше излъчено обръщение на живеещия в изгнание син на последния ирански шах Реза Пахлави. В него той отново призовава към демонстрации, изтъквайки, че иранците са тези, които държат съдбата си в ръце.

#кризата в Близкия изток #войната в Близкия изток #европейски държави #Иран

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ