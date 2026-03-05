Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона

Азербайджан е поредната държава, засегната от ескалацията в Близкия изток. Рано тази сутрин при атака с дронове беше поразен граничен с Иран район. Иранският посланик в Азербайджан е привикан, за да му бъде връчена протестна нота. Взаимният обстрел между Иран, САЩ и Израел не стихва, а експлозии отекнаха в редица държави от региона. Цените на петрола се стабилизираха след скока в началото на седмицата, но Ормузкият проток, който е под контрола на Техеран, остава затворен пети ден.

Дрон се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг в близост до училище в района. Ексклавът на Азербайджан, който граничи с Армения, Иран и Турция, стана поредната мишена в Близкия изток.

Сахиб Абузеров, началник на спешната помощ в Нахичеван: "Четирима души са постъпили в нашето отделение във връзка с инцидента. Състоянието им е стабилно".

Азербайджан обвини Иран за атаките. Техеран отрече и прехвърли отговорността върху Израел.

"Настояваме Ислямската република Иран да предостави ясно обяснение за случилото се, да направи задълбочено разследване и да предприеме спешни мерки, за да се предотвратят подобни атаки за в бъдеще", заявяват от Министерството на външните работи на Азербайджан.

В региона, експлозии отекнаха в Бахрейн и Катар. Шестима души бяха ранени при падане на отломки от свален дрон в Абу Даби. ОАЕ съобщиха, че една ракета и шест дрона са паднали на тяхна територия. Израелската армия каза, че ударите ѝ все повече разклащат режима в Ислямската република.

Ефи Дефрин, говорител на израелската армия: "Той беше разтърсен от първия удар в събота сутринта, когато ръководството беше неутрализирано. И всеки ден продължаваме да го разклащаме все повече и повече, да увеличаваме нанесените щети, докато екзистенциалната заплаха не бъде премахната."

Иран обвини Израел и САЩ, че атакуват умишлено цивилни райони.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Тази война не е само срещу Иран. Тя е срещу бъдещето на целия регион. Те искат да създадат разделение между съседи."

Техеран предупреди ЕС, че страните членки "ще си платят", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива. Франция даде разрешение на американски самолети да използват френски бази в Близкия изток. Ще бъдат допускани само самолети, които не участват в операциите срещу Иран, уточни генералният щаб на френската армия.

Тревога беше обявена за кратко в британската база "Акротири" на остров Кипър, която в понеделник беше ударена с дрон. Великобритания изпраща допълнителни изтребители в Катар и хеликоптери в Кипър.

Гуидо Крозето, министър на отбраната на Италия: "Заедно с Испания, Франция и Нидерландия ще изпратим през следващите дни военноморски сили за защитата на Кипър".

В Средиземно море вече беше изпратен френският самолетоносач "Шарл де Гол", а Испания обяви, че насочва фрегата, чиято задача ще е да ескортира самолетоносача и корабите на гръцките военноморски сили.

снимки: БТА

НАТО следи внимателно събитията в Близкия изток, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте и подчерта, че Пактът не е въвлечен в конфликта. По думите му, задействането на член 5 в момента не е на масата.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Никой не говори за член 5-ти. Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен."

Чрез хакерска атака по иранската държавна телевизия беше излъчено обръщение на живеещия в изгнание син на последния ирански шах Реза Пахлави. В него той отново призовава към демонстрации, изтъквайки, че иранците са тези, които държат съдбата си в ръце.