Испания изпраща фрегата в Средиземно море

Испания изпраща фрегата в Средиземно море
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Испания ще изпрати фрегатата "Христофор Колумб" на отбранителна мисия в Източното Средиземноморие заедно с френския самолетоносач "Шарл дьо Гол" и други кораби на гръцкия военноморски флот. Мисията на военнослужещите ще бъде осигуряване на противовъздушна отбрана и подпомагане на евакуация на цивилни.

Очаква се фрегатата и другите плавателни съдове да пристигнат край бреговете на остров Крит около 10 март. Министърът на отбраната Маргарита Роблес коментира пред радио Cadena SER, че "офанзивната мисия е едно, а отбранителната - съвсем друго" и че Испания винаги ще бъде лоялен член на Европейския съюз, защитавайки основните принципи на мира.

Най-модерната фрегата на испанския флот, "Христофор Колумб" с над 200 души екипаж, се присъедини към военноморската група "Шарл дьо Гол" на 3 март, за да участва в ученията "Фанал-19", изпълнявайки задачи по ескорт, защита и разширено обучение в Балтийско море. Първоначално испанският кораб не е бил планиран да придружава френския атомен самолетоносач при разполагането му в Средиземно море. В крайна сметка обаче испанското правителство е решило плавателният съд да се присъедини към мисията.

Фрегатата е оборудвана с бойната система Aegis и ракети SM-2, способни да прехващат самолети и ракети на обхват над 150 километра и височина от близо 20 километра, както и с многоцелеви хеликоптер Seahawk.

