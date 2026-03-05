БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Западни медии: Войната в Близкия изток лишава Украйна от ключови боеприпаси

Теодора Гатева
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Войната в Украйна - през изминалата нощ на територията на страната са неутрализирани 136 от изстреляните от руснаците 155 дрона. Няма данни за пострадали, нанесени са материални щети. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че е възможно поредният тур на мирните преговори да бъде отложен, заради войната в Близкия изток.

Според публикации в западни медии, войната в Близкия изток лишава Украйна от ключов елемент за защита на въздушното пространство - боеприпаси за комплексите "Пейтриът". В момента американците ги използват във военните действия с Иран.

"Западът искаше Русия да се разпадне, когато - с помощта на Украйна започна конфликта срещу нея", заяви руският външен министър Сергей Лавров пред над 100 посланици и представители на неправителствени организации, акредитирани в Русия.

Според него договореното в Анкъридж миналата година, между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин, предполага "сериозни компромиси" от страна на Москва.


