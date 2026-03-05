БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в Близкия изток

Десислава Апостолова
Войната в Иран ще е част от разговорите и на срещата на министрите на вътрешните работи в Брюксел

Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в Близкия изток
Снимка: илюстративна
Неформална онлайн среща на министрите на външните работи на ЕС за ситуацията в Близкия изток започва в този момент в Брюксел. Форматът се председателства от дипломат номер едно на Европа Кая Калас.

Очаква се външните министри да изразят солидарността си с държавите от региона, които са обект на иранските атаки. Очаква се да бъде обсъдена и ситуацията със стоиците хиляди европейски граждани, които остават блокирани в Близкия изток.

Войната в Иран ще бъде част от разговорите и на срещата на министрите на вътрешните работи, която се провежда днес в Брюксел. Те ще обсъждат възможното въздействие на събитията върху вътрешната сигурност на ЕС. Някои от европейските държави се страхуват от потенциална нова бежанска вълна. Според ЕК засега няма индикации за засилени миграционни потоци към Европа заради войната в Иран.

#кризата в Близкия изток #войната в Близкия изток #външни министри на ЕС #Вътрешни министри на страните от ЕС

