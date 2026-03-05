Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в Близкия изток

Неформална онлайн среща на министрите на външните работи на ЕС за ситуацията в Близкия изток започва в този момент в Брюксел. Форматът се председателства от дипломат номер едно на Европа Кая Калас.

Очаква се външните министри да изразят солидарността си с държавите от региона, които са обект на иранските атаки. Очаква се да бъде обсъдена и ситуацията със стоиците хиляди европейски граждани, които остават блокирани в Близкия изток.

Войната в Иран ще бъде част от разговорите и на срещата на министрите на вътрешните работи, която се провежда днес в Брюксел. Те ще обсъждат възможното въздействие на събитията върху вътрешната сигурност на ЕС. Някои от европейските държави се страхуват от потенциална нова бежанска вълна. Според ЕК засега няма индикации за засилени миграционни потоци към Европа заради войната в Иран.