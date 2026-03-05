Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест района на София

Столичната община финализира процедурите по избор на изпълнители за две от зоните на София. Новите договори са подписани за Зона 2 (“Искър”, “Кремиковци” и “Панчарево”) и Зона 5 (“Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”), съобщиха от пресцентъра на общината.

С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г. Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145,72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102,26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.

"Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството", заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

> Зони 1, 4 и 6: Съдът връща процедурите на етап "класиране" (1 и 6) или преценка за допустимост (4). Кметът ще назначи нова комисия, която да извърши действията съобразно съдебните указания.

> Зона 3: ВАС потвърди решението на общината за прекратяване на процедурата. Услугата там продължава да се изпълнява успешно с общински капацитет.