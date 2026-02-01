Властите във Варна разследват причините за замърсяването с мазут на плаж "Кабакум"

Замърсяване с мазут на плаж "Кабакум" край Варна. Изтичането на нефтения продукт е станало вчера в колекторно съоръжение за дъждовна вода, което се излива на плажната ивица. Установено е, че източникът на замърсяването е хотел над плажа, който се отоплява с мазут.

От полицията разследват дали има данни за извършено престъпление или става въпрос за авария. От Главната дирекция "Аварийна и спасителна дейност" уточняват, че малко над 200 квадратни метра е ивицата от замърсен пясък, а приблизително от 4 до 20 кубика е количеството на замърсения от нефтопродукт пясък, който трябва да бъде почистен.