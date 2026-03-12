Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф

топлите зими влияят избелването коралите големия бариерен риф
Учени от Австралия са открили, че избелването на коралите в Големия бариерен риф се влияе не само от екстремната лятна жега, но и от зимните условия месеци по-рано, пише Синхуа.

Проучването показва, че устойчиво високите зимни температури влошават избелването на коралите през следващото лято. Обратното – умерено топлите температури през зимата може да намалят избелването, се казва в изявление на Австралийския университет "Джеймс Кук".

"Мислим, че коралите, които живеят при тези условия, са по-добре подготвени за стресово лято, защото за кратко време са били изложени на предшестваща топлина", казва проф. Скот Херън от университета, който ръководи проучването.

Учените обясняват, че умерената топлина през зимата може да стимулира коралите да произведат белтъци за топлинен шок, които ускоряват възстановяването на клетките и метаболитната активност и могат да превърнат симбиотичните водорасли (живеещи в тъканите на коралите) в по-топлоустойчиви видове. За разлика от това продължителните високи температури през зимата изтощават енергийните запаси, увреждат тъканите и нарушават симбиозата, като увеличават уязвимостта към избелване през лятото.

Учените са анализирали избелването на коралите и температурите на повърхността на морето в централната част на Големия бариерен риф по време на сериозни периоди на избелване през 2016 и 2017 г. Откритията могат да улеснят системите за ранно предупреждение чрез включване на климатичните условия, предшестващи лятото, в моделите за прогнозиране.

# избелването на коралите #коралови рифове #климатични промени

