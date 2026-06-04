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На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша

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Витоша
Снимка: БТА
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На 6 юни планираме да дадем официален старт на сезон Лято 2026 на Витоша, съобщиха от концесионера "Витоша ски" във Фейсбук.

За туристи и колоездачи отварят лифтовете Витошко Лале 1 и Витошко Лале 2, които ще работят всяка събота и неделя и на официалните почивни дни през целия сезон.

За по-напредналите и опитни колоездачи, в събота врати отваря и трасето "Лалето", което на 14-16 август ще бъде домакин на Европейското първенство по спускане за 2026.

СНИМКИ:БТА

Цените на различни видове лифт карти, билети и семейни пакети, повече информация и актуални цени можете да бъде открита на www.vitoshaski.com/summer/information/prices

От "Витоша ски" допълват, че въпреки динамичната прогнозата за времето се надяват да дадат подобаващ старт на сезона.

#летен сезон #Витоша #откриване

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