На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша

На 6 юни планираме да дадем официален старт на сезон Лято 2026 на Витоша, съобщиха от концесионера "Витоша ски" във Фейсбук.

За туристи и колоездачи отварят лифтовете Витошко Лале 1 и Витошко Лале 2, които ще работят всяка събота и неделя и на официалните почивни дни през целия сезон.

За по-напредналите и опитни колоездачи, в събота врати отваря и трасето "Лалето", което на 14-16 август ще бъде домакин на Европейското първенство по спускане за 2026.

СНИМКИ:БТА

Цените на различни видове лифт карти, билети и семейни пакети, повече информация и актуални цени можете да бъде открита на www.vitoshaski.com/summer/information/prices

От "Витоша ски" допълват, че въпреки динамичната прогнозата за времето се надяват да дадат подобаващ старт на сезона.