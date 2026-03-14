сащ атакуваха ключовия ирански остров харг

Американските сили атакуваха иранския остров Харг, който е ключов за петролната индустрия на Техеран.

По думите на американският президент Доналд Тръмп е извършена една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и са унищожени всички военни цели "в перлата на иранската корона". Петролната инфраструктура на острова не е засегната.

Остров Харг се намира на 26 километра от иранския бряг и на около 500 километра северозападно от Ормузкия проток. Смята се, че около 90 процента от износа на ирански суров петрол преминава през него. Доналд Тръмп съобщи, че много скоро американският военноморски флот ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток. Междувременно размяната на удари продължава. Американското посолство в Багдад беше атакувано с дрон тази сутрин. Запитан колко време ще продължи войната, Тръмп отговори:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа. Имам свое виждане по въпроса, но какво ще помогне това? Ще продължи колкото е необходимо. Понесоха тежки загуби. Страната е в лошо състояние, всичко се руши".



