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Арестуваха нелегални мигранти край Приморско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:07 мин.
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нелегални мигранти, задържани в Приморско
Снимка: БНТ
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Нелегални мигранти са задържани край Приморско при специализирана полицейска операция. Към момента няма официална информация за броя на установените чужденци.

По-рано тази вечер, около 19.30 часа, екип на БНТ забеляза засилено полицейско присъствие в района на кръговото кръстовище при Трапезица в посока УМБАЛ-Бургас. На място бяха разположени няколко полицейски патрула и лента с шипове за принудително спиране на автомобили.

По-късно полицейските екипи се изтеглиха в посока комплекс "Славейков". От Областната дирекция на МВР-Бургас потвърдиха за БНТ, че е задържан автомобилът, използван като пилотна кола при транспортирането на по-рано откритите мигранти край Приморско. Автомобилът е спрян от полицейски екипи на булевард „Яким Якимов“ в Бургас.

Към този час от „Гранична полиция“ все още не са предоставили официална информация по случая.

# нелегални мигранти #задържане #Приморско

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