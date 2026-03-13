БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на горивата в цяла Европа вървят нагоре, а правителствата търсят начини за подпомагане на гражданите си. И у нас колонките показват все по-високи цени. На този фон служебният премиер обяви, че над 1 милион българи ще получат компенсации, без да уточни при какви условия ще се случва това.

От началото на седмицата у нас бензин А95 е поскъпнал с 2 евроцента, а дизелът – с 5. По-високите цени се усещат в цялата страна.

Красимир, жител на Русе: „Мисля, че не са обосновани тези цени. Това си е чиста спекула за мен.“

Лазар, жител на Благоевград: „Аз съм с газ – 10–15 стотинки нагоре. Мисля, че не е толкова чак, ама предполагам, че ще растат.“

Дафинка Бойчева, жител на Благоевград: „Ами, то от горивата вече се вдига всичко, да, притеснява ме. Нямаме приет бюджет, най-вероятно и заплатите няма да се повишат, така че всичко е на гърба на хората.“

Ивана Атанасова: „Много ще бъде хубаво, ако така както надуват цените на всичко, вдигат и заплатите.“

Затова служебният кабинет обмисля мерки за подкрепа на най-уязвимите. Критерият ще бъде подоходен, но границата все още не е определена.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Тези мерки ще бъдат активирани тогава, когато цените за продължителен период от време надвишат стойности, които са базирани на борсови цени на горивата. И тази мярка ще бъде на месечна база.“

Според премиера мерките ще обхванат между милион и милион и половина души.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Българските граждани не трябва да подават заявки. Няма нужда от отпечатване и прилагане на ваучери, а тези средства ще постъпят директно по сметките на гражданите.“

За хората обаче критериите на държавата остават неясни.

Христо Христов, жител на Русе: „Още не знаем кои ще получават такива помощи, дали всеки ще получава. Защото един примерно кара днеска 50 км и ходи на работа с тази кола, а друг кара 150 км и ходи да се разхожда – и за двата варианта ли ще има помощи, или само за тези, които имат нужда, или за всички?“

Служебният премиер увери, че държавата е подготвена и за вариант с повишаване на напрежението в Близкия изток.

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ