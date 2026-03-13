Среща Зеленски - Макрон: Двамата коментираха отмяната на санкциите срещу руския петрол

Възможностите за увеличаване на натиска върху Русия за прекратяване на войната и временната отмяна на американските санкции за руския петрол обсъдиха в Париж президентите на Украйна и Франция.



Еманюел Макрон напомни за позицията на страните от Г-7 и Европейския съюз, според която конфликтът в Близкия Изток не оправдава вдигане на санкциите. Русия греши, ако си мисли, че може да се възползва от променената геополитическа обстановка, добави той. Според Володимир Зеленски, действията на Съединените щати не допринасят за постигането на мир в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Само това облекчение от страна на САЩ би могло да осигури на Русия около 10 милиарда долара за войната. Това определено не помага за постигането на мир."

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Що се отнася до европейците и Франция, общата позиция е да се запазят санкциите срещу Русия. Настоящата ситуация по никакъв начин не оправдава отмяната на тези санкции."