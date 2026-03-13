БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евродепутатът Андрей Ковачев: Иранският режим е в основата на всички терористични организации в Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:32 мин.
Европа
Запази
евродепутатът андрей ковачев иранският режим основата всички терористични организации близкия изток
Слушай новината

Ако войната в Иран продължи нежелано дълго за Съединените щати, последствията за глобалната икономика ще са чувствителни. Това неминуемо има и политически резонанс в страните членки. Какви са сценариите? С евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев разговаря Евгения Атанасова.

Евгения Атанасова, БНТ: Господин Ковачев, страните от Европейския съюз реагираха по различен начин на ударите на Съединените щати и Израел в Иран. Смятате ли, че трябва да има обща европейска позиция и възможно ли е това?

Андрей Ковачев, евродепутат: Да, категорично - има и трябва да има. Ние в Европейския парламент с огромно мнозинство приехме няколко резолюции, осъждащи варварския режим в Техеран, който извършва геноцид срещу собствения си народ. Десетки хиляди са убитите от самия режим иранци, които искат промяна, искат демократизация на този режим. Не на този режим — искат промяна на режима.

И Европейският парламент подкрепя иранците в тяхното желание за промяна. След толкова много десетилетия на един изключително тежък, теократичен, варварски режим, който стъпква всякакво желание за свобода, за откритост, за възможност да се изразяват желанията на жените, например. Затова и Европейският парламент подкрепи жените на Иран. Ние дадохме и наградата „Сахаров“. Жените на Иран получиха и Нобелова награда. И това е нашата позиция, разбира се, и като Европейска народна партия сме изразявали многократно позиция в подкрепа на демократизацията на Иран.

Възможно ли обаче тази силна морална подкрепа да помогне, без да има в настоящата ситуация военен ангажимент? Има ли опасност Европа да бъде въвлечена в една гореща война?

Не, европейските държави не участват, разбира се, във военни действия. Но от друга страна трябва да сме наясно, че режимът в Техеран се опитва да има достатъчно много обогатен уран, за да може да произведе ядрено оръжие.

Също така те произвеждат масово и различни калибри ракети с различен обсег на действие, включително и с дълъг — с няколко хиляди километра обсег на действие. Това няма как да не е заплаха, включително и за европейските държави. Това трябва да бъде спряно и от Иран не трябва да има такава заплаха. Да не говорим, че иранският режим е в основата и на всички терористични организации в Близкия изток. Това са Хамас, Хизбула, Ислямски джихад, хутите в Йемен. Всичко идва чрез пипалата и официално като терористична организация, обозначена така наречените Стражи на Ислямската революция — превратът, който е бил извършен през 1979 година.

Смятате ли, че тази нова война може да отклони и внимание, и финансов, и военен ресурс от войната в Украйна, за която вече години ЕС се опитва да помага на Киев и за възстановяване на страната?

Ами, те са категорично свързани. Те са свързани. Иран подкрепя агресията на Русия в Украйна. С иранските дронове се разрушава инфраструктурата и се извършват убийства в Украйна. Това означава, че режимът в Техеран подпомага режима в Москва, съответно водещ войната срещу Украйна и украинските граждани.

И тук да кажем - украинските граждани, които са и украинци, и руснаци, и българи, и най-различни етноси, които са подложени на всекидневен обстрел от руско-ирански дронове. И това е от вече 2022 година непрестанно.

Затова тези два режима — в Техеран и в Москва — са много силно свързани. Ние виждаме как, разбира се, и режимът в Москва подпомага и подкрепя режима в Техеран. Те си имат тяхната ос. Това е Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея, които подкрепят агресията на Русия в Украйна.

Енергийният фактор не бива да се пропуска. Вижда се желание от администрацията на Тръмп за намаляване на рестрикциите към руските енергийни източници. Може ли това да стане и европейска нужда?

Аз не виждам такива усилия, да кажем, за намаляване на рестрикциите. Напротив, виждаме санкциите, които бяха наложени на „Лукойл“, на „Газпромнефт“ и на много други руски енергийни гиганти, които чрез продажбата на тези природни дадености на Руската федерация, вместо да отиват за благото на руските граждани от различни етноси в тази огромна държава, отиват за въоръжение.

Около 10% от брутния вътрешен продукт на Руската федерация в момента се използва за производство на военна техника, но тя не е техника за отбрана на територията — международно признатата територия на Руската федерация, а за действия извън тази територия с цел заграбване на чужди територии, които не принадлежат по международното право на Руската федерация.

Ние многократно сме заявявали и има решение на Европейския съюз за това да намаляваме възможно най-много нашите зависимости от руски енергийни източници и да намираме други възможности за нашата икономика, които са в ход.

Разбира се, войната, която се води в Иран, няма как да няма отражение и върху цените на петрола и затова трябва колкото се може по-бързо тези пътища за доставка да бъдат сигурни. Мисля, че САЩ също имат това желание и искат да го наложат, включително и със сила.

#евродепутатът Андрей Ковачев #войната в Близкия изток #Иран #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
4
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
5
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
6
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Близък изток

Турция свали трета иранска ракета
Турция свали трета иранска ракета
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5108
Чете се за: 01:10 мин.
Френски войник загина след атака с дрон в района на Ербил, съобщи Еманюел Макрон Френски войник загина след атака с дрон в района на Ербил, съобщи Еманюел Макрон
Чете се за: 00:27 мин.
Американски самолет-цистерна падна над Ирак Американски самолет-цистерна падна над Ирак
Чете се за: 01:00 мин.
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"? Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
7463
Чете се за: 05:17 мин.
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
6606
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Депутатите задължиха кабинета "Гюров" да вземе мерки срещу ценовия шок от високите цени на горивата
Депутатите задължиха кабинета "Гюров" да вземе мерки...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Карина Караиванова беше избрана за подуправител на БНБ Карина Караиванова беше избрана за подуправител на БНБ
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват служебни министри за натиск върху разследването по случая "Петрохан" НА ЖИВО: В парламента изслушват служебни министри за натиск върху разследването по случая "Петрохан"
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ