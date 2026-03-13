Евродепутатът Андрей Ковачев: Иранският режим е в основата на всички терористични организации в Близкия изток

Ако войната в Иран продължи нежелано дълго за Съединените щати, последствията за глобалната икономика ще са чувствителни. Това неминуемо има и политически резонанс в страните членки. Какви са сценариите? С евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев разговаря Евгения Атанасова.

Евгения Атанасова, БНТ: Господин Ковачев, страните от Европейския съюз реагираха по различен начин на ударите на Съединените щати и Израел в Иран. Смятате ли, че трябва да има обща европейска позиция и възможно ли е това?

Андрей Ковачев, евродепутат: Да, категорично - има и трябва да има. Ние в Европейския парламент с огромно мнозинство приехме няколко резолюции, осъждащи варварския режим в Техеран, който извършва геноцид срещу собствения си народ. Десетки хиляди са убитите от самия режим иранци, които искат промяна, искат демократизация на този режим. Не на този режим — искат промяна на режима. И Европейският парламент подкрепя иранците в тяхното желание за промяна. След толкова много десетилетия на един изключително тежък, теократичен, варварски режим, който стъпква всякакво желание за свобода, за откритост, за възможност да се изразяват желанията на жените, например. Затова и Европейският парламент подкрепи жените на Иран. Ние дадохме и наградата „Сахаров“. Жените на Иран получиха и Нобелова награда. И това е нашата позиция, разбира се, и като Европейска народна партия сме изразявали многократно позиция в подкрепа на демократизацията на Иран.

Възможно ли обаче тази силна морална подкрепа да помогне, без да има в настоящата ситуация военен ангажимент? Има ли опасност Европа да бъде въвлечена в една гореща война?

Не, европейските държави не участват, разбира се, във военни действия. Но от друга страна трябва да сме наясно, че режимът в Техеран се опитва да има достатъчно много обогатен уран, за да може да произведе ядрено оръжие. Също така те произвеждат масово и различни калибри ракети с различен обсег на действие, включително и с дълъг — с няколко хиляди километра обсег на действие. Това няма как да не е заплаха, включително и за европейските държави. Това трябва да бъде спряно и от Иран не трябва да има такава заплаха. Да не говорим, че иранският режим е в основата и на всички терористични организации в Близкия изток. Това са Хамас, Хизбула, Ислямски джихад, хутите в Йемен. Всичко идва чрез пипалата и официално като терористична организация, обозначена така наречените Стражи на Ислямската революция — превратът, който е бил извършен през 1979 година.

Смятате ли, че тази нова война може да отклони и внимание, и финансов, и военен ресурс от войната в Украйна, за която вече години ЕС се опитва да помага на Киев и за възстановяване на страната?

Ами, те са категорично свързани. Те са свързани. Иран подкрепя агресията на Русия в Украйна. С иранските дронове се разрушава инфраструктурата и се извършват убийства в Украйна. Това означава, че режимът в Техеран подпомага режима в Москва, съответно водещ войната срещу Украйна и украинските граждани. И тук да кажем - украинските граждани, които са и украинци, и руснаци, и българи, и най-различни етноси, които са подложени на всекидневен обстрел от руско-ирански дронове. И това е от вече 2022 година непрестанно. Затова тези два режима — в Техеран и в Москва — са много силно свързани. Ние виждаме как, разбира се, и режимът в Москва подпомага и подкрепя режима в Техеран. Те си имат тяхната ос. Това е Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея, които подкрепят агресията на Русия в Украйна.

Енергийният фактор не бива да се пропуска. Вижда се желание от администрацията на Тръмп за намаляване на рестрикциите към руските енергийни източници. Може ли това да стане и европейска нужда?