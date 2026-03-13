Първа европейска жертва на конфликта между Израел и Иран

Турското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила трета иранска ракета, насочена към турската военновъздушна база "Инджирлик". Инцидентът е от рано тази сутрин.

Анкара е поискала обяснение от Техеран. Това е третата ракета, свалена над турското въздушно пространство, от началото на конфликта в Близкия изток.

Първа европейска жертва на конфликта - френски военнослужещ е загинал при атака с дрон в района на иракския град Ербил. Петима са ранени.

Военните са участвали в антитерористично учение с иракски партньори. При падане на американски самолет-цистерна в Ирак загинаха четирима американски военнослужещи. Инцидентът не е резултат от вражески или приятелски обстрел, посочват военните.

"Ислямска съпротива в Ирак" – обединение на въоръжени групировки, подкрепяни от Иран, пое отговорност за свалянето.