Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество

Депо за наркотици, откъдето са се захранвали основните дилъри на дрога в София, разкри СДВР. В къща в квартал "Орландовци" са намерени над 55 кг наркотици, в това число 40 кг метамфетамин, плюс таблетираща машина с пресовъчна такава, 3 кг марихуана, над 3 кг кокаин и над 10 кг от опасния фентанил.

Задържани са мъж и жена.

"Мъжът е 50-годишен, криминално проявен, жената е на 55 години, без криминални прояви", съобщи Любомир Николов, директор на СДВР.

В рамките на специализираната полицейска операция за противодействие на трафик и разпространение на наркотици са открити и огнестрелни оръжия - два автомата и два пистолета.

"Предполагаме, че това е депо, откъдето се захранват основните наркодилъри, които разпространяват на територията на столицата. Претърсванията продължават и към момента. Производството на хероин от доста време е спряно и наркоразпространителите използват фентанила като негов заместител, но той е много по-опасен. При неправилна дозировка стават смъртни случаи", подчерта Николов.



