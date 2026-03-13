Хулио Веласкес: Целта е Берое да се защитава

Хулио Веласкес очаква труден мач за Левски срещу Берое в Първа лига. Старши треньорът на „сините“ отдаде нужното уважение на старозагорския отбор преди срещата от 26-ия кръг, която ще се изиграе на 15 март (неделя) и ще стартира от 17:00 часа на стадион „Берое“.

Веласкес заяви, че столичният тим ще се опита да направи така, че Берое да се защитава, като говори и за най-новото попълнение в лицето на Марко Дуганджич.

"Марко Дуганджич идва след период, в който не е тренирал с отбор. Идва да помогне. Утре ще вземем решение за него. Ще преценим в следващите часове общото състояние на всички в отбора, има хора, които имат малки проблеми. Логично на него ще му е нужно време, това е малко по-дълъг процес, но ако преценим, че може да бъде полезен, на базата на това ще преценим дали може да попадне в групата. Няма играчи със сериозни проблеми. Има някои футболисти с дребни смущения, които трябва да следим в следващите часове. Освен Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, няма други, които да отпаднат", бяха първите думи на наставника.

"Не си спомням да съм казвал, че някои играч се адаптира по-бързо от друг, не мисля, че съм правил сравнения. Армстронг Око-Флекс се адаптира добре, влезе бързо в тренировъчния процес, адаптира се към изискванията. Същото е и с Хуан Переа, случва са по същия начин. Неговият профил е различен. Всичко е наред при него, не си спомням да съм правил разлика. Важното е, че и двамата са се адаптирали", допълни той.

Специалистът сподели и повече за очакванията си относно мача с Берое.

"Това ще бъде още един труден, здрав мач. Със сигурност Берое ще има огромно желание да ни победи, но оттук насетне основният фокус трябва да бъде върху нашия отбор - как ще атакуваме, как ще се защитаваме. Разбира се, дължим уважение. Подготвяме се отговорно, момчетата тренират много добре. В отбора има добра атмосфера, отлична енергия и е фокусиран върху целите си.“

"Ясно е, че може да има подценяване, но това би било изключително голяма грешка. Откакто аз съм начело на отбора, не сме подценили абсолютно никой. Към всяка среща подхождаме отговорно. Опитваме се да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим мача. На мен ми харесват историята и статистиката. Но мисля, че в конкретния случай това няма отношение към настоящия момент - нито за добро, нито за лошо. Всичко е абсолютно различно. Признавам, че на техния стадион не се играе лесно, имаме опит от миналия сезон. По никакъв начин не беше лесен двубоя, в определена ситуация ни се удаде възможност да победим. От предишни години от статистиката съзнаваме, че ни очаква труден мач и да влезем по най-подходящия начин", каза още специалистът.

„Нашата цел е да ги накараме да се защитават. Разчитам, че можем да покажем интересни неща в различните фази на атаката. Трябва да умееш да предлагаш различни варианти, във футбола това е важно.“

"Трябваше ми време да разбера въпроса. Оставихме ме безмълвен. Има много футболни неща и въпроси, винаги се опитваме да изпълняваме задачите си на терена и извън него. Най-вероятно трябва да отделям по-малко време за речи в съблекалнята. Подхождаме с цялото уважение, не го правим нарочно“, отговори Веласкес на въпрос, свързан със глобите на „сините“ за забавянето на някои мачове.