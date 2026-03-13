Обявиха Хосеп Гуардиола за "Мениджър на месеца" във Висшата лига

Хосеп Гуардиола получи признание за силното представяне на Манчестър Сити във Висшата лига. Испанецът бе обявен за мениджър на месец февруари в английския елит. През този период „гражданите“ записаха четири и едно равенство, запазвайки шанс за първото място и титлата в шампионата.

Кийт Андрюс от Брентфорд), Майкъл Карик от Манчестър Юнайтед и от Арне Слот Ливърпул също бяха номинирани за наградата.

Гуардиола взима приза за първи път от декември 2021 г. Това отличие е под номер 12 в кариерата му, което го издигна на трето място за най-много награди „Мениджър на месеца“ в историята на Висшата лига, изпреварвайки Дейвид Мойс. Само Алекс Фъргюсън (27) и Арсен Венгер (15) са пред него.