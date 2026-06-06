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САЩ отказаха визи на представители на иранската футболна федерация преди Мондиал 2026

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Спорт
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Общо 12 заявления са били отхвърлени, а засегнатите функционери ще направят нов опит да получат разрешение за влизане от Мексико

САЩ отказаха визи на представители на иранската футболна федерация преди Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Напрежение съпътства подготовката на националния отбор на Иран за участието му на световното първенство по футбол, след като Съединените щати са отказали да издадат визи на част от официалната делегация на страната. Информацията беше разпространена от иранската агенция Tasnim и впоследствие цитирана от редица международни медии.

Според публикацията сред получилите отказ са мениджърът на националния тим, представители на иранското Министерство на външните работи, служители от отдела по сигурност и пресаташето на отбора. Общо 12 заявления за визи са били отхвърлени.

От Иранската футболна федерация все още не са направили официален коментар по случая. Въпреки това засегнатите лица възнамеряват да придружат отбора до Тихуана в Мексико и оттам да подадат нови документи за американски визи.

Националният отбор на Иран трябва да пристигне в пограничния мексикански град в събота като част от подготовката си за предстоящите срещи на световното първенство. Не е ясно дали отказите ще окажат влияние върху логистиката и организацията около участието на тима в турнира.

Случаят идва на фона на традиционно сложните дипломатически отношения между Съединените щати и Иран, които често оказват отражение и върху спортните събития с международно значение. Засега остава да се види дали иранските представители ще успеят да получат необходимите документи преди началото на ангажиментите на отбора на Мондиал 2026.

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#Национален отбор на Иран по футбол #Мондиал 2026

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