САЩ издадоха визи на Иран дни преди старта на Световното първенство

Футболният национален отбор на Иран получи американски визи за участие на Световното първенство по футбол, което започва следващата седмица и е организирано съвместно от САЩ, Мексико и Канада. Новината беше потвърдена от Белият дом, слагайки край на продължилата седмици несигурност около участието на азиатския тим в турнира.

Решението идва само десет дни преди първия двубой на иранците в груповата фаза. Тимът на Иран ще стартира участието си на 15 юни в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия, а впоследствие ще се изправи срещу Белгия и Египет.

Заради забавянето на визите и напрегнатите отношения между Вашингтон и Техеран иранската федерация промени предварително избраната база на отбора. Вместо в американския щат Аризона, националите ще се подготвят в Тихуана, като ще влизат на територията на САЩ единствено за официалните си срещи.

Случаят предизвика сериозен международен интерес, тъй като това е първото световно първенство, на което държава домакин приема отбор от страна, с която се намира във военен конфликт. Междувременно държавният секретар Марко Рубио увери, че американските власти ще извършват стриктни проверки на членовете на иранската делегация преди допускането им до страната.

Участието на Иран на Мондиал 2026 вече изглежда гарантирано, а вниманието на отбора постепенно се насочва към предстоящия старт на надпреварата и битката за място във фазата на елиминациите.