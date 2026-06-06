Илияна Йотова е сред гостите на "Мача на Надеждата" в Бургас

Президентът Илияна Йотова присъства на стадион "Лазур" в Бургас на благотворителния "Мач на Надеждата", организиран от Фондацията на футболната легенда Стилиян Петров. Събитието събра футболни легенди, обществени личности и стотици граждани в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.

Средствата от инициативата ще бъдат насочени към Комплексния онкологичен център в Бургас и към подкрепа на пациенти с онкологични заболявания, включително Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Има нещо много символично в това, че този мач се провежда именно днес, само дни преди Световното първенство. Тази игра може да бъде в помощ на хората", заяви Йотова при откриването на събитието.

Държавният глава разкри, че ще подкрепя отбора на Франция на предстоящото световно първенство.

На терена на стадион "Лазур" излязоха популярни имена от българския и международния футбол, обединени от каузата да вдъхнат надежда и да подкрепят хората в битката с тежката болест.

Преди първия съдийски сигнал химнът на Република България беше изпълнен от дъщерята на техническия директор на ЦСКА Михаил Александров.

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