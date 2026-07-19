Емили Кирякова подобри личния си рекорд на на 100 м с препятствия на eвропейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Емили Кирякова подобри за втори път личния си рекорд по време на eвропейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия), което БНТ 3 излъчва на живо.

Българката постигна 13.61 секунди на полуфиналите на 100 метра с препятствия, подобрявайки с 4 стотни предишното си върхово постижение, което постави само ден по-рано в сериите.

Кирякова обаче не успя да се класира за финала в дисциплината и остана 16-а в крайното подреждане.

С национален рекорд българската комбинирана щафета при девойките завърши на седма позиция в своята серия на шампионата в Риети.

Квартетът в състав: 100 метра Сияна Стоянова, 200 метра Софи Димитров, 300 метра Мирела Минчева и 400 метра Евгения Стоименова, спря хронометъра на 2:18.14 минути и не намери място на финала.

Във вечерната сесия предстои участието на още двама българи - на Виктория Ангелова на финала на троен скок и на Михаил Русинов на финала на копие.