Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) бяха задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан и получен подкуп.

По информация на полицията, сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от собственик на минимаркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори констатирали множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях, поискали 300 евро.

След като търговецът предал поисканата сума, двамата служители на НАП били задържани на място от полицейски служители.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.