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Ограничават движението на камиони по АМ "Тракия" и "Струма" и през Кресненското дефиле

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Снимка: БГНЕС
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От 15:30 до 22:00 часа се ограничава движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.

Мярката е за повишаване на безопасността на пътя в неделя, когато много хора се прибират от почивка. Шофьорите на тирове могат да използват като алтернативно трасе Подбалканския път за Бургас и обратно, а за пътуващите към "Кулата" обходният маршрут е през Симитли и Гоце Делчев.

Ще бъдат осигурени две ленти за движение на автомобилите, които се движат към София и една за Кулата. Ограничението не се отнася за камиони, които превозват опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се хранителни продукти.

#движението на камиони # АМ "Тракия" #АМ "Струма"  #ограничение на движението #Кресненско дефиле

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