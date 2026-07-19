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Млад шофьор помете пешеходка в Бургас, жената е с опасност за живота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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годишен блъсна годишно дете пешеходна пътека приморско
Снимка: БТА/Архив
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Жена е с опасност за живота след тежко пътнотранспортно произшествие, станало на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал снощи около 22.42 часа, на кръстовището между улиците "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, е отнел предимството и е блъснал правомерно пресичащата пешеходка.

Пострадалата жена, която е жителка на Сливен, е транспортирана по спешност в УМБАЛ – Бургас. Тя е настанена за интензивно лечение в реанимация с диагноза политравматизъм, като лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

Водачът на автомобила е изследван на място с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като апаратите са отчели отрицателни резултати. На младежа е взета и кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

#с опасност за живота #блъсната пешеходка #катастрофа в Бургас

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