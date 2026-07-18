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Президентът: Левски въплъти в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на народа ни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Апостолът на свободата Васил Левски облече в слово и в плът въжделенията на един народ, който искаше свободата си и въплъти в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на българския народ, за да ги превърне в национален идеал, който е неподвластен на времето. Това каза президентът Илияна Йотова в словото си в Карлово на церемонията за честването на 189 години от рождението на Апостола.

"Левски носеше свободата в себе си, искаше всеки друг да я носи. Искаше всеки друг да я притежава, защото тя, свободата, развива човешкия дух и го извисява, осмисля борбата и ражда бъдещето, посочи президентът. Тя подчерта, че за нея е чест да бъде заедно с жителите и гостите на града в деня, в който Карлово и цяла България отдават почит пред личността и делото на най-първия сред апостолите на българската национална революция - Васил Левски. Родолюбиво Карлово носи с гордост името "град на Левски", изтъкна Йотова.

Тя се обърна към карловци с думите, че почти два века съхраняват къщата на Апостола на свободата и тя се е превърнала в общобългарска светиня.

"Тук е църквата, в която е ръкоположен Иродякон Игнатий. Тук, в Карлово, всяка пътека помни стъпките му. Тук, в Карлово, почива неговата майка, която никога не преклони глава, каза още президентът Йотова. По думите ѝ тази вечер от възрожденско Карлово до всяко българско сърце ще стигнат идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Тази вечер ще ги чуем изречени не само в официалните слова, те ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним", заяви държавният глава.

Апостолът на българската свобода мразеше малодушието и предателството, с остри думи съсичаше, когато някой заради лична изгода изгаряше идеалите, каза Илияна Йотова. Такъв беше Левски, защото никога не поиска нещо за себе си. Затова стои високо на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, подчерта българският президент.

"За чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, каза още Йотова. Според нея трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народа ни и само той може да обръща времето. Ние българите имаме славна история, но тя за нас не е само минало. Във времето, в което живеем на свръхинформация, на свръхтехнологии, повече от всякога трябва да знаем кои сме и откъде идваме, каза също Илияна Йотова пред жителите и гостите на Карлово. По думите ѝ трябва да знаем за нашата идентичност, за нашите герои и повече от всякога имаме нужда от общение с тях. Защото това е присъщо на нас. Той е в кръвта ни, той е в паметта ни. "

Йотова призова да пазим добродетелите, завещани от Левски, за да може те да покълнат сред децата ни, сред утрешните българи, сред утрешния ни народ. И те да бъдат толкова чисти, толкова благородни и толкова патриотични и родолюбиви, какъвто беше и Апостола.

"Поклон пред паметта ти, Апостоле. Да живее България", каза също в словото си българският президент.

#189 години от рождението на Васил Левски #президентът Илияна Йотова #карлово

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