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Валентин Филипов постави нов национален рекорд на 50 м гръб на Държавното първенство по плуване

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Спорт
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Петър Мицин спечели четвърти златен медал от турнира.

плуване гръб басейн лого
Снимка: БГНЕС
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Валентин Филипов спечели надпреварата на 50 метра гръб при мъжете от Държавното лично-отборно първенство по плуване и подобри националния рекорд два пъти в рамките на един ден. В сутрешните серии представителят на клуб „Астери“ беше с най-добър резултат от 25.59 сек. По този начин той подобри с 11 стотни върховото постижение от 2020г., притежание на Калоян Левтеров. Във финала на дисциплината Филипов направи още по-бързо плуване - 25.44 сек. След него се наредиха Васил Тушев от „Вихрен“ и Владислав Терзиев от „Черно море“. При юношите над всички беше Радостин Кръстев от „Спринт София“ (27.16 сек.).

Петър Мицин постигна нови две победи на шампионата в столичния басейн „Диана“. Мицин спечели стартовете на 1500 метра свободен стил и 200 метра бътерфлай. В дългата дистанция състезателят на „Вихрен“ победи с време 15:50.76 мин. След него останаха Мирослав Терзиев („Черно море“) и Дейвид Найденов („Аквазард“), а Димитър Дамянов (Г.Д.С) спечели шампионата при юношите с време 16:28.60 мин. На 200 метра бътерфлай Мицин триумфира с време 2:00.45 мин. На повече от 4 секунди след него завърши Никола Караиванов от „Черно море“. Третото място остана за Павел Батинов от „Спринт София“, а шампион при юношите стана Кристиан Тодоров от ВСИ с време от сериите 2:10.69 мин.

Диана Петкова постигна третата си победа в индивидуална надпревара на първенството в София. Петкова записа успех на 100 метра бруст при жените с време 1:10.48 мин. След представителката на „Спринт София“ останаха съотборничките ѝ Камелия Стоименова и Калина Ходлей. 16-годишната Ходлей заслужи златото при девойките старша възраст с резултат от сериите 1:14.59 мин.

Симона Иванова стана държавна шампионка за жени и девойки старша възраст на 200 метра свободен стил. Иванова, която се състезава за клуб „Олимп“, финишира за 2:05.42 мин. във финала. Втора и трета завършиха представителките на клуб „Олимпия“ Росина Тодорова и Преслава Тошева.

На 50 метра свободен стил успех постигна Никола Здравков („Астери“). Той взе дистанцията за 22.63 сек. На 28 стотни след него финишира Мартин Чихал от ЦСКА. Третата позиция на почетната стълбичка беше за Иван Манолов от „Пловдив 2019“. При юношите с най-добър резултат беше Константин Колев от клуб „Акулите“ (23.99 сек.).

На 200 метра съчетано плуване при мъжете златото заслужи Жак Салет („Спринт София“), който взе дистанцията за 2:01.91 мин. Втори остана Дарен Кирилов от „Доростол“. Трето време даде Виктор Христов („Пловдив 2019“). При юношите успеха заслужи Александър Николов от „Олимп“ с време 2:07.87 мин.

Маргарита Стоименова („Спринт София“) взе държавните титли както при жените, така и при девойките старша възраст на 400 метра съчетано плуване. Тя спечели финала на дисциплината с 5:08.68 мин., изпреварвайки представителката на Турция Мерве Менгюбертъ и съотборничката си Яница Карлова.

Смесената щафета на клуб “Спринт София” победи в старта на 4х100 метра свободен стил. Максим Иванов, Жак Салет, Яница Карлова и Диана Петкова завършиха за 3:39.21 мин., като след тях се наредиха отборите на “Вихрен” и “Олимп”.

Вижте репортаж от състезанието във видеото.

#Държавно първенство по плуване

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