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Проверка на БНТ: Защо камиони избират второкласни пътища пред магистрали?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Проверка на БНТ: Защо камиони избират второкласни пътища пред магистрали?
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Жътвата е в разгара си, а с нея се увеличава и движението на тежкотоварни камиони, натоварени със зърно. Част от тях използват автомагистрала „Тракия“, но много избират и второкласните пътища в Югоизточна България. Какъв е контролът по тези маршрути и защо част от превозвачите ги предпочитат?

Тръгваме по един от най-натоварените маршрути за превоз на зърно в Югоизточна България – от Бургас към Средец. Екипът ни преброи 19 тежкотоварни камиона само за десет минути по второкласния път. Повечето се движат натоварени към областния град, а към Ямбол се връщат празни. Причината:

Инж. Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики: „Второкласните и третокласните пътища нямат т.нар. клетки на толсистемата, които могат да засекат номера, а пък и там, където има вградени кантари, да засекат наднорменото тегло или въобще теглото на автомобила...“

Вградените кантари обаче са основно на магистралата. Избягвайки я, част от превозвачите разчитат на по-малкия контрол. Обяснението на шофьорите е друго.

Борислав Иванов, шофьор на тир: „Магистралата е натоварена.

БНТ: И затова избирате този маршрут?

- Да. Има камери с кантари, но не знам дали са включени по този път от Бургас към Елхово, Болярово надолу.“

Ивайло Стоянов, шофьор: „Избират този маршрут от Хасково, Ямбол, Елхово. Има и много турски ТИР-ове, които минават оттук.“

Местните от години недоволстват от засиления тежкотоварен трафик през населените места.

Зумбюла, жител на Средец: „Преди два дни пътят беше много натоварен. След 17:30 часа стана все едно, че магистрала беше пътят.“

Станчо Цонев, шофьор: „Определено карат много бързо. Аз пътувам до Харманли, връщам се сега. Аз карам със 70–80 км/ч, а те ме изпреварват. И гондоли, и тирове, защото сега е жътвата.“

Решението според бившия заместник-министър на транспорта Ангел Попов:

Инж. Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики: „Точно в тази част, където кантарът не е сертифициран, но показва статистиката, да се сложат друг тип кантари – подвижни кантари. Претовареният камион е технически неизправен. Неговите способности на спирачната система не са такива, каквито са при нормално тегло.“

В Бургаска област обаче има само един подвижен кантар и недостатъчен брой инспектори на пътя. Затова контролът остава пожелателен, а инцидентите с претоварени камиони стават все по-чести.

#претоварване #второкласни пътища #жътва #камиони #магистрали

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