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Димитър Петров, "Прогресивна България": Критиките в доклада за върховенството на закона са взети предвид, предприемаме действия

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Депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров заяви в предаването "Говори сега", че правителството е отчело критиките в годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона и предприема действия. Той коментира и визитата на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев в Съединените щати, както и позицията на кабинета за участието на България в „Коалицията на желаещите“.

Димитър Петров – „Прогресивна България“: "Докладът обхваща предишни периоди. И всъщност констатациите в него са именно в тази посока – че не бяха предприемани необходимите промени в законодателството. Но трябва да отчетем, че едно от най-положителните изисквания, които са били заложени за предходната година, е изпълнено и то с последните законодателни промени в Закона за съдебната власт, а именно осигуряването на независимостта на Инспектората към ВСС, ограничаване на политическото влияние върху Инспектората. Тъй като знаете, че ние с промените на практика давахме възможност на прокурори, съдии и следователи да участват в процеса по избор на членове на Инспектората, което пък е една от важните крачки в постигане на тези изисквания. Знаете, че останалите изисквания бяха също така свързани със смяната на състава на ВСС, затова сме предприели действия. Другото, което конкретно отчита Европейската комисия, пък е свързано с Антикорупционната комисия. Там също предприехме действия, възстановихме, може да се каже, че съставът, който се формира понастоящем, осигурява една по-голяма независимост на състава. Може да се каже, че тези критики, тези неизпълнени изисквания, ние сме ги взели предвид и все още предприемаме действия."

Петров посочи и други примери.

"Също така едно от тези изисквания, свързано с дългосрочното командироване на съдиите, това е един проблем, който и ние отчитаме. И ние ясно казахме, че до края на годината ще предложим нов пакет изменения в Закона за съдебната власт, което да ограничи дългосрочното командироване и да го върне в тези рамки на изключителност и временност, които са основните причини, поради които това трябва да се случва."

По темата за участието на България в "Коалицията на желаещите", Петров коментира:

"Трябва да проследим позицията на премиера Радев, който заяви още в Париж, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". И причините са много ясни. Ние нямаме възможност да съдействаме финансово и военно в сегашната ситуация. Също така посещението, вече стана ясно, на външния министър в Украйна не е свързано с присъединяването на България към "Коалицията на желаещите", а по повод националния празник на Украйна и желанието на България да развие взаимноизгодно сътрудничество в икономиката и енергетиката с Украйна."

Народният представител посочи, че е рано да се коментират резултатите от визитата на вътрешния министър Иван Демерджиев.

"Доколкото ми е известно, господин Демерджиев все още продължава своята визита в Съединените американски щати. Това, което ни е известно, е, че той в продължение на всички тези разследвания, които текат в момента относно имущественото състояние на Делян Пеевски, това, което той изнесе пред нас в парламента. По тази линия аз бих предпочел да изчакаме да приключи визитата, да се върне в България. Аз вярвам, че ще има интерес от колегите да се проведе едно изслушване с вътрешния министър, на което той да ни изложи резултатите от тази негова визита."

#"Прогресивна България" #Димитър Петров #доклад на ЕК

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