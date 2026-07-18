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Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК

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Над 2200 машини са повредени, от фирмата настояват за купуването и на нови флаш памети за всички 12 837 машини за гласуване

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК. Това обясни в студиото на "Говори сега" Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията.

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот. Основното предложение на управляващите е възстановяване на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, като хартиеният вот да остане само за малките населени места.

На въпрос дали "Сиела норма" има готовност за реакция на решенията на парламента, Тодоров отговори:

"Ние сме готови, защото ние ще правим горе-долу същото, каквото правихме и когато имаше хибридно – и хартиено, и машинно. Става въпрос, че ще обслужим горе-долу същия брой машини в горе-долу същия брой секции. Така че от наша гледна точка промяната не е съществена. Дали на машината ще гласуват 200 или 400 избиратели, когато вече няма да имат опцията с хартия, за нас не е кой знае каква разлика."

Тодоров подчерта, че не са правили систематични ремонти на машините за вота.

"Не защото не сме искали, а защото не ни е било възлагано. Ние не можем да си позволим да правим нещо, без да ни се възложи. Тези машини имаха 3 години гаранционен срок. И ние в началото сме правили ремонти, без много да питаме. Но така се прецени, че трябва да питаме. И откакто почнахме да питаме, се каза, че засега няма да се правят ремонти. Гаранционният срок изтече. След който, разбира се, е нормално да поискаме вече и да ни се плаща за тези ремонти. За първите 3 години ние сме считали, че го дължим абсолютно безплатно. И затова сме го правили. По наша оценка има някъде около 2200–2300 машини, които не са в състояние да бъдат използвани.

БНТ: Защо?

- Но те не са много повредени. Има повреди по принтерите, причинени най-вече от хартията, която не съответстваше на спецификацията. Всички знаят – не вярвам някой да претендира, че тези хартиени ролки са вършили работа. Те предизвикаха най-много щети върху принтерите. И всъщност тези 2200–2300 машини имат със сигурност 2200–2300 повредени принтери. Някои машини имат и други проблеми. Нашето предложение е да бъдат сменени всички батерии на машините, заради това, че те са на 6 години и повече дори. Итакива батерии при този начин на експлоатиране – 6 месеца изключени напълно от мрежата и след това доста екстремно експлоатиране – предизвикват повреди в тези батерии. А в момента, в който батерията се повреди, машината дава сигнал, че не е наред и спира работа. Не са скъпи батерии, но е хубаво да се сменят всичките. България притежава 12 837 машини за гласуване. Хубаво е да се сменят на всичките машини. А пък това за батериите – не говоря за големите акумулатори, които са отвън, а за батерията, която всеки компютър има на дъното си.
И освен това сме предложили да бъдат сменени и всички флашпамети. И пак по причина, че 6–7-годишни флашпамети не е добре да се използват."

Стойността на подобен ремонт ще бъде 1,1 млн. евро.

"Та всичко това – ако се сменят всичките флаш памети, т.е. 26 000, ако се сменят всичките 13 000 батерии и се сменят 2200 принтера и еди-колко си изгорели екрани и така нататък – е около 1 милион и 100 хиляди евро. Това е нашата оферта към ЦИК, която сме внесли вероятно през април някъде. Така че е добра идея да се помисли. То не е въпрос на законодателна промяна."

Вижте целия разговор във видеото.

#машини за вота #"Сиела Норма" #Веселин Тодоров #цик #машинно гласуване

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