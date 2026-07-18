Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара Загора (СНИМКИ)

Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара Загора този следобед. Седем екипа на пожарната, техника на Горското стопанство и доброволци са на терен. Силите са концентрирани в направление север-североизток, за да се ограничат пламъците.

Теренът е пресечен, с храсти и ниска дървесна растителност, и е с труден достъп. Недалеч оттам се намира вилна зона.

Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с отговорните служби.

Снимки: Иван Янев, БНТ