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Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара Загора (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара Загора (СНИМКИ)
Снимка: Иван Янев
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Пожар на голяма площ пламна в района на Баритната мина край Стара Загора този следобед. Седем екипа на пожарната, техника на Горското стопанство и доброволци са на терен. Силите са концентрирани в направление север-североизток, за да се ограничат пламъците.

Теренът е пресечен, с храсти и ниска дървесна растителност, и е с труден достъп. Недалеч оттам се намира вилна зона.

Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с отговорните служби.

Снимки: Иван Янев, БНТ

#Бритна мина #голям пожар #Стара Загора

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