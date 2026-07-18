БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ)

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В София честванията се проведоха пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина.

Официалната церемония приключи, но все още има хора, които са дошли да почетат личността на Васил Левски. В честванията пред паметника на Апостола в Борисовата градина се включиха гвардейският представителен духов оркестър и квартет "Светоглас".

Бяха поднесени венци и цветя в знак на благодарност към живота и подвига на един от най-бележитите ни българи. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Апостола.

Ирина Дакова - зам. кмет на Столична община:
"Това за Столична община е изключително важен ден, традиционно правим церемония, за да отбележим тази важна дата за целия български народ. Този патриотичен дух трябва да живее във всеки един от нас."

Кристина: "Важно е да се помни какво е било, кои са били хората, които са се борили България да е свободна и да е на картата на Европа. Искаме да го почитаме и да даваме пример на нашето дете."

Мария Панчовска: "Аз съм дъщеря на Димитър Панчовски, автор на две книги за Левски. Няма друг пример в нашата история на такава всеотдайност, на такава скромност... човек, който никога не е търсил славата и се е опитвал да постъпва правилно във всяка ситуация."

Вижте още в прякото включване на Цанка Николова

снимки: БТА

#189 години от рождението на Васил Левски #Апостола на свободата #паметник на левски #Борисовата градина

Последвайте ни

ТОП 24

КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
1
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
5
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
6
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Регионални

Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ) Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ) Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Почистиха паметника на Левски в Бургас (СНИМКИ) Почистиха паметника на Левски в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
Цистерна горя на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е загасен Цистерна горя на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е загасен
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ) Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ) Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Цистерна горя на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ