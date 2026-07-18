За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив

Тази вечер Античният театър в Пловдив ще посрещне една от най-ярките звезди на съвременната опера. Американското сопрано Надин Сиера, една от водещите изпълнителки на сцените на Метрополитън опера, Ла Скала и Кралската опера в Лондон, ще пее за първи път в България.
Почитателите на оперното изкуство ще я видят като Виолета Валери в "Травиата" на Верди – образ, който ѝ носи триумф на най-престижните сцени по света.
Спектакълът е сред най-очакваните събития в програмата на фестивала OPERA OPEN. Пред БНТ Надин Сиера сподели защо тази опера остава силна и вълнуваща повече от век и половина след създаването си.
Надин Сиера: За мен "Травиата" е съвършената опера. Историята и музиката са толкова силно свързани, че музиката изразява всяка дума, всяка емоция и всяка мисъл. Почти е невъзможно да гледаш "Травиата" и в някакъв момент да не се разплачеш. Дори на мен ми се е случвало да се разплача на сцената, докато я изпълнявам."