БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази вечер Античният театър в Пловдив ще посрещне една от най-ярките звезди на съвременната опера. Американското сопрано Надин Сиера, една от водещите изпълнителки на сцените на Метрополитън опера, Ла Скала и Кралската опера в Лондон, ще пее за първи път в България.

Почитателите на оперното изкуство ще я видят като Виолета Валери в "Травиата" на Верди – образ, който ѝ носи триумф на най-престижните сцени по света.

Спектакълът е сред най-очакваните събития в програмата на фестивала OPERA OPEN. Пред БНТ Надин Сиера сподели защо тази опера остава силна и вълнуваща повече от век и половина след създаването си.

Надин Сиера: За мен "Травиата" е съвършената опера. Историята и музиката са толкова силно свързани, че музиката изразява всяка дума, всяка емоция и всяка мисъл. Почти е невъзможно да гледаш "Травиата" и в някакъв момент да не се разплачеш. Дори на мен ми се е случвало да се разплача на сцената, докато я изпълнявам."

#Надин Сиера #"Травиата" #Античен театър #оперно сопрано #opera open #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
5
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Испания спечели Световното първенство по футбол
6
Испания спечели Световното първенство по футбол

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Култура

Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс" Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Чете се за: 02:50 мин.
Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата
Чете се за: 03:37 мин.
Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала
Чете се за: 00:50 мин.
Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ
Чете се за: 03:30 мин.
С 300 златисти стуетки на Моцарт в Залцбург отбелязват 270 години от раждането на гениалния музикант С 300 златисти стуетки на Моцарт в Залцбург отбелязват 270 години от раждането на гениалния музикант
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Чете се за: 06:02 мин.
Спорт
Шофьорът, убил човек и ранил още двама при катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пловдивският районен съд отложи делото „Дебора“
Чете се за: 00:47 мин.
Сигурност и правосъдие
Петер Мадяр предложи шахматната легенда Юдит Полгар за временен...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Нов скок на горивата: Какво ще се случи с цените през следващите...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ