За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив

Тази вечер Античният театър в Пловдив ще посрещне една от най-ярките звезди на съвременната опера. Американското сопрано Надин Сиера, една от водещите изпълнителки на сцените на Метрополитън опера, Ла Скала и Кралската опера в Лондон, ще пее за първи път в България.

Почитателите на оперното изкуство ще я видят като Виолета Валери в "Травиата" на Верди – образ, който ѝ носи триумф на най-престижните сцени по света.

Спектакълът е сред най-очакваните събития в програмата на фестивала OPERA OPEN. Пред БНТ Надин Сиера сподели защо тази опера остава силна и вълнуваща повече от век и половина след създаването си.