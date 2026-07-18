Начален удар - 18.07.2026 г.

Поредното издание на "Начален удар“ беше посветено на финалния уикенд на Мондиал 2026. То беше и последното предаване с водещ Павела Апостолова-Сеганов.

Неин събеседник в студиото беше популярният инфлуенсър Филип Чолаков - FIFO, с когото анализираха предстоящия двубой за третото място между Англия и Франция, както и големия финал на световното първенство между Аржентина и Испания.

В предаването беше обърнато специално внимание и на социалните мрежи, превърнали се в неизменна част от атмосферата около Мондиал 2026.

Специалните пратеници на БНТ Тереза Мутафчиева и Стефан Георгиев отново потопиха зрителите в атмосферата на Съединените щати с два авторски репортажа – за легендарния стадион Orange Bowl в Маями и за RnG Records в Лос Анджелис – емблематичния магазин за винили, сред чиито съсобственици е световноизвестният рапър Снууп Дог.

Вижте цялото издание на "Начален удар“ във видеото.