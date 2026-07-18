Поне четирима загинали при поредна нощ на руски удари срещу Харков и украински пристанищни градове на Черно море.

Руска атака с дронове в град Миколаев е нанесла щети на три кораба плаващи под чужд флаг. Загинали са двама украински моряци. Мъж е загинал и в Одеса. При атака в Одеска област, са ранени 4-ма моряци, екипажът е евакуиран. Един човек е загинал, а 8 са били ранени и в Харков.

Президентът Володимир Зеленски назначи Олександър Поклад за временен ръководител на Службата за сигурност след като ръководителя й беше назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. За втора поредна вечер в Киев имаше протести срещу освобождаването на досегашния министър, Михайло Федоров.