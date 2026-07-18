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Тръмп заплаши Канада с нови мита заради дима от горските пожари

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита, заради дима от горските пожари, който влоши сериозно въздуха в голяма част от страната в навечерието на финала на Световното първенство по футбол.

"Държим Канада отговорна," написа Тръмп в Трут Соушъл и добави, че нахлуването на замърсения и вреден за здравето въздух от пожарите е "напълно неприемливо."

Ще се обадя на министър-председателя, за да разбера какво възнамеряват да направят по този въпрос, казва Тръмп. Той се закани да добави цената на замърсяването към митата за вноса на американски стоки, които Канада плаща. В момента те са между 10 и 50 процента.

#пелена от дим #митата на Тръмп #Доналд Тръмп #горски пожари в Канада #дим

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