Ограничение в Конституцията за нарастването на външния дълг предлагат от ГЕРБ и "Синя България"

Нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0.5% от БВП за предходната година - зад такава промяна на Конституцията застават от ГЕРБ и "Синя България". Според тях въвеждането на такова ограничение е "гаранция срещу политическата безотговорност". За внасянето на конституционни промени е необходима подкрепата на най-малко 160 депутати.

Петър Москов, "Синя България": "След Валутния борд България има нужда от нов фискален консенсус - това, което е в момента е нещо много по-различно от фискален консенсус и държавническо отношение към публичните пари. Разговорът не е за това кое е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща."

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Видя се, че когато има политическа криза единственат възможна котва е опората в конситуцията като базов закон за поведение в едно общество."