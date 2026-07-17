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Ограничение в Конституцията за нарастването на външния дълг предлагат от ГЕРБ и "Синя България"

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Ограничение в Конституцията за нарастването на външния дълг предлагат от ГЕРБ и "Синя България"
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Нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0.5% от БВП за предходната година - зад такава промяна на Конституцията застават от ГЕРБ и "Синя България". Според тях въвеждането на такова ограничение е "гаранция срещу политическата безотговорност". За внасянето на конституционни промени е необходима подкрепата на най-малко 160 депутати.

Петър Москов, "Синя България": "След Валутния борд България има нужда от нов фискален консенсус - това, което е в момента е нещо много по-различно от фискален консенсус и държавническо отношение към публичните пари. Разговорът не е за това кое е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща."

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Видя се, че когато има политическа криза единственат възможна котва е опората в конситуцията като базов закон за поведение в едно общество."

#ограничение на външния дълг #предложението #промяна в Конституцията #новини в Метрото

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