БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на...
Чете се за: 03:50 мин.
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ и Иран атакуваха обекти на гражданската инфраструктура

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди нападенията

САЩ и Иран атакуваха обекти на гражданската инфраструктура
Слушай новината

САЩ бомбардираха Иран за шести пореден ден, а Техеран насочи ударите си към държави от Персийския залив, съюзници на Вашингтон. И двете страни понесоха щети по гражданската инфраструктура.

Американските военни са атакували „десетки ирански военни цели, включително обекти за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана, военна логистична инфраструктура и морски съоръжения“.

Иран разпространи кадри на засегнати два моста в южната провинция Хормозган. Според официалната иранска агенция IRNA осем души са убити и 20 са ранени. Иран предупреди, че ще продължи атаките си, докато САЩ не спрат да нанасят удари.

Кувейт, Бахрейн, Йордания и Катар съобщиха, че са били мишени на ирански въздушни нападения. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди нападенията срещу граждански обекти във войната между Техеран и Вашингтон.

#гражданска инфраструктура #САЩ #удари #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
3
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
5
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
6
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Близък изток

Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха кораб в Оманския залив
Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха кораб в Оманския залив
Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави
Чете се за: 00:52 мин.
Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари
Чете се за: 01:20 мин.
САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран
Чете се за: 01:25 мин.
Американската армия обяви нова вълна от удари Американската армия обяви нова вълна от удари
Чете се за: 01:32 мин.
Тръмп заплаши да атакува цивилната инфраструктура в Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори Тръмп заплаши да атакува цивилната инфраструктура в Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните медици в планината
Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите? БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Симон Вей: От Аушвиц до сърцето на Европа
Чете се за: 12:15 мин.
По света
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
615 катастрофи с тирове само за последния месец - има ли резултат...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Преди изборите за Държавната дума в Русия – арести и присъди...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ