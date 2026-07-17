САЩ и Иран атакуваха обекти на гражданската инфраструктура

САЩ бомбардираха Иран за шести пореден ден, а Техеран насочи ударите си към държави от Персийския залив, съюзници на Вашингтон. И двете страни понесоха щети по гражданската инфраструктура.

Американските военни са атакували „десетки ирански военни цели, включително обекти за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана, военна логистична инфраструктура и морски съоръжения“.

Иран разпространи кадри на засегнати два моста в южната провинция Хормозган. Според официалната иранска агенция IRNA осем души са убити и 20 са ранени. Иран предупреди, че ще продължи атаките си, докато САЩ не спрат да нанасят удари.

Кувейт, Бахрейн, Йордания и Катар съобщиха, че са били мишени на ирански въздушни нападения. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди нападенията срещу граждански обекти във войната между Техеран и Вашингтон.