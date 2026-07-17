БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Къщата на футболните съкровища

Петър Георгиев от Петър Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 08:37 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако футболен запалянко открие карта на съкровище, тя ще го отведе на централната улица в Русе. Там, на втория етаж на стара къща от царско време, ще влезе в стая с предмети всевъзможни, причудливи, че и някак вълшебни. И макар стаята да е съвсем обикновена, между тях ще се почувства сякаш се е озовал в свещен храм.

Николай Рачев: „Ей това примерно е купичка за кучешка храна на „Хамбургер” (Шпортферайн). Отдолу има една на „Байерн”. Има всякакви дивотии. Поставки за варени яйца. Някакви пухени зарчета на „Лийдс”. Такава колекция, разнообразна откъм видове артикули - която можеш да направиш да заприлича на музей или поне някаква откачена детска стая - няма друго такова място в България."

Колко и какви артикули виждаме тук в тази стая?

Николай Рачев: „Освен ей такива сувенири като значки, флагчета, тениски, фланелки, шалове и т.н. - ако сложим и вестниците, и списанията, над 15 000.”

15 000 артикула. А Николай Рачев тепърва се е заел да ги описва. Трудна работа. Откъде да започне? Може би този огромен плакат на Марадона. Или този тирбушон на „Дунав” (Русе). Или пък тези презервативи на Левски с надпис „Сините в атака”. Колекцията му е на 60 години. Баща му Минчо я създал през 1966 г. Приятел моряк му донесъл значка на „Челси”. В един затворен свят футболът го свързал с непознати земи.

Почти всеки ден Минчо Рачев - театър-майсторът на Русенския драматичен театър “Сава Огнянов”, прекарва по няколко часа зад старо бюро. И не може да бъде другояче, когато човек поддържа редовна кореспонденция с над 100 колекционери на футболни сувенири от цял свят. Географията на тези връзки обхваща три континента - от далечна Япония и Съветския съюз, от Германската демократична република, Полша, Чехословакия, Унгария, от Австрия и Федерална република Германия, Холандия, от Белгия, от всички страни на скандинавския полуостров, от родината на футбола Англия, та дори от футболната мека - Бразилия.

Днес синът му държи същата книга с автографи на велики футболисти. Лев Яшин. Кройф. Неескенс. И, разбира се, Георги Аспарухов.

Николай Рачев: „Ето - оригинален от Гунди. Взет е тук пред хотел Дунав. Това не са някакви измишльотини. Баща ми лично го взема тук пред хотел “Дунав”, когато Левски гостува на “Дунав”.

А когато България гостува на “Уембли” през 1968-а, и англичаните се прехласват по Гунди след легендарния му гол. Николай пази нещо специално - програмата от онзи мач. Само за ценители.

Николай Рачев: „Те са луди на тема колекциониране на футболни програми. Не толкова значки, не флагчета."

Любопитно е как са разказвали за нас. Има описание на всеки отделен футболист. Ето го Гунди.

"За мен това е връзка със света. Получавам много писма почти всеки ден. Аз отговарям. Но на първо място това е любовта към футбола."

Минчо предава любовта на сина си. Десетилетия наред двамата събират футболни реликви. Николай губи баща си през миналата година, но продължава мисията му.

Николай Рачев: „За мен важното е споделянето. Аз нямам абсолютно никаква цел да трупам някакви неща. Затова мисля нещо, което не го свързвам с някакъв спомен или емоция, в някакъв момент да го дам на някого, на когото ще му свърши работа. Важното е споделянето. Всичко, което виждаш тук, мога да го свържа с някакъв спомен, с някаква емоция. А не просто - ей този колекционер ми даде това, аз му дадох онова и дотам.

Ако футболът е врата към света, какво виждаме през нея?

- Това е нещо като история на геополитиката. Обаче да го кажем от спортна гледна точка, защото тук има всякакви неща. Примерно програми за мачове - отбор от Източна Германия играе срещу отбор от Западна Германия в евротурнирите. Или примерно украински и руски отбори си играят заедно в местното първенство. Държави, които вече ги няма. Имена на градове, които вече ги няма.

И клубове, за които не сте и чували. Например B-67 от Гренландия. Или отборът на швейцарската гвардия във Ватикана. Николай се запознава с капитана Фабио. А той му изпраща този екип с послание “За моя приятел Нико”. Междувременно колекцията расте и с автографи на съвременни величия.

Николай Рачев: „Ето Гуардиола - абсолютно е оригинал, да. Писах си с една служителка в “Манчестър” (Сити). И тя ми вика: По принцип има възможност един автограф. Викам - а четири може ли?"

Така е, не се отказва - от любимото хоби и от любимата игра. Днес е лесно да се отречеш от футбола. Да твърдиш, че романтиката е мъртва. Че истинската игра е останала някъде там в черно-белите архиви на 66-та, а съвремието ни залива с кич, фалшиви герои и паузи за хидратация. Но този човек - напук на всичко - вярва в спорта. Николай, отскоро редактор в БНТ - Русе, гледа поредния си Мондиал по каналите на обществената телевизия.

Николай Рачев: „Колкото и да са комерсиализирани нещата в днешно време, друго си е да играят националните отбори. Тогава вече гледат и хора, които иначе не гледат футбол. Тази футболна емоция сплотява цели държави и те се събират в рамките на един месец, за да играят. Обичам световното първенство, защото веднъж на четири години се случва нещо, което обединява почти целия свят."

- Защо гледаме футбол?

- Гледаме футбол, защото това е игра, в която някой много беден, който рита една скъсана парцалена топка някъде из фавелите на Рио, да речем, може да стане един супер футболист и целия свят да му се възхищава. Това е тоя спорт, където един очевидно по-слаб отбор най често може да направи изненада срещу някой по-добър. Мечти се сбъдват. Да видиш на стадиона хора с различен цвят на кожата, с различен социален статус - един супер богаташ до един, който последните си пари е дал за билет.

Това е една емоция, положителна емоция, която не знам какво друго може да даде.

Надява се и нидерландците да му я дадат. Били любимци на баща му, сега и той вика за тях. И този път няма да станат световни, отпаднаха твърде рано. Други са на финал. Но вярва, че първата им титла все някога ще дойде. А когато се случи, в музея на семейство Рачеви ще изгрее шампионски плакат с оранжево море и една златна купа.

#колекция #футбол

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
4
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
5
Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по...
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
6
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Водещи новини

Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните медици в планината
Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите? БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Симон Вей: От Аушвиц до сърцето на Европа
Чете се за: 12:15 мин.
По света
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
615 катастрофи с тирове само за последния месец - има ли резултат...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Преди изборите за Държавната дума в Русия – арести и присъди...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ