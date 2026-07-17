Спад с 18% на продажбите на имоти в страната през второто тримесечие

Продажбите на имоти в страната се понижава с близо 18% през второто тримесечие. Това показват данните на Агенцията по вписванията. Най-съществен е спадът в Бургас - с близо 24% следван от Варна и София, където понижението е с близо 17%. Средните цени варират изключително много. Най-скъпо е в столицата – около 2600 евро за квадрат, във Варна и Бургас са около 1900 евро. Малко по-евтино е в Пловдив, а в малките населени места цените падат под 1000 евро.

В Бургас, освен по-малко сделките, има и драстичен спад на сключените ипотеки.

Бургас е начело в негативната класация със спад на имотните сделки от близо 24%, а средната цена на жилищата вече е около 1800 евро за квадратен метър. Въпреки по-малкото сделки, градът отчита и най-голямото поскъпване в страната – 17,7% на годишна база. Според брокерите една от причините е, че морето и езерата ограничават разширяването на Бургас и новото строителство е възможно основно тук – в новите квартали като "Мадика" и "Хоризонт".

Най-бързо се изкупуват жилищата след ремонт, обясняват от бранша, а оттеглянето на спекуланти от пазара също се отразява на търсенето.

Станислав Новков, брокер: "Спад се забелязва, видим е. Усеща се най-вече в броя на запитвания, които имаме на ежедневна база. Това си го обясняваме с това, че с влизането в еврозоната, от пазара отпадат всички хора, които нямат естествена нужда да купят имот, да живеят в него."

В София Никола търси жилище в нова сграда.

Никола: "С моята приятелка търсим тристаен апартамент, в момент, в който имаме деца съвсем спокойно едната стая да я използваме като детска стая."

Налага се обаче да прави много повече огледи, защото хубавите имоти с изградена инфраструктура бързо изчезват от пазара, но предложения не липсват.

Гергана Тенекиджиева, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Това което активно наблюдаваме, че има ръст на продавачи. Повече от 40% спрямо година назад са офертите, което прави избора на клиентите много по широкообхватен. Имат време от повече огледи, имат необходимост от повече време да помислят."

Половината от сделките с имоти завършват с отстъпки между 2%, но не повече от 10 на сто. По последни данни за второ тримесечие на тази година от Агенцията по вписванията има спад на сделките с над 16% тук в столицата. Що се отнася до средната цена - 2600 кв. м, но може да надскочи 4000 евро в някои райони на столицата.

В Русе семейството на Ивайло Иванов, което живее под наем, преосмисля къде да инвестира спестяванията си. Вместо да изберат дом в Русе, предпочитат да е с гледка към морето.

Ивайло Иванов: "Няма логика да купим апартамент на шумен булевард, при положение , че мога да купя голяма къща на морето. В Кранево къща с 8 спални струваше колкото тристаен апартамент."



От началото на годината в над 40% от сделките в Русе е използван ипотечен кредит.





След като жилищата в Русе достигнаха рекордни цени, сделките на имотния пазар намаляха с 13,6 % за последното тримесечие. В момента цената на квадратен метър е между 1200 и 1800 евро в зависимост от локацията и състоянието на жилището. Русе е единственият голям град, в който поевтиняват панелните апартаменти до 10 %.



Продажбата им понякога отнема повече от година.

Ангел Бонев, брокер: "За последните две години има 35-50 % разлика на цените на имотите в Русе." Розмари Митковска, брокер: "Това, което е тухла и ново строителство не пада като цена. Няма как и да падне, предвид непрестанния скок на горивата и цените на материалите. Самият инвеститор няма как да продава под себестойност."

Настоящото състояние на имотния пазар се определя като балансиран, тъй като е преодоляна еуфорията от спекулативни сделки и на пазара са само онези, които имат финансови средства и нужда от ново жилище. Според някои експерти и през третото тримесечие ще продължи тенденцията в цялата страна за по-малко продажби на имоти.



