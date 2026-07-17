Радан Кънев: Днес пак не чухме отговор на въпроса каква е политиката ни по отношение на "Коалицията за желаещите" и на Украйна

Днес пак не чухме отговор на въпроса каква е политиката по отношение на "Коалицията за желаещите" и на Украйна, каза председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Радан Кънев в студиото на "Панорама".

Радан Кънев, председател на ДСБ: "Между другото тази декларация е от 20 на точки. Ние сме се фиксирали върху седма точка. Искам да кажа, че всичките 20 точки са много хубави. Ние, понеже като всяка културна опозиция наричаме себе си конструктивна, казваме, ще подкрепяме добрите решения. Ето едно добро решение. Отива външния министър, подкрепя тази декларация, която е изцяло категорично, териториална цялост на Украйна, възстановяване на Украйна след войната, общи европейски усилия на държави, членки на Европейския съюз и държави, които не са членки. И какво критикувате тогава? И на следващия ден те казват ми не е вярно. Точно да го подкрепиш и то вече не е вярно. И ние не знаем, като граждани, оставете и нас като политици. Ние не знаем каква е политиката на правителството. Тук искам да подчертавя нещо много важно. Никой не оспорва на днешните управляващи това, че те са получили доверието на граждане. Че те имат право да взимат решения самостоятелно, те контролират комфортно парламента, цялото правителство е тяхно президенът е техен, такава е ситуацията в момента. Аз смятам обаче, че в една конституционна демокрация те дължат отговор каква е тази политика, която в крайна сметка предприемат, защото ние днес пак отговор на въпроса каква е тази политика по отношение, примерно на "Коалицията за желаещите", по отношение на подкрепата за Украйна, не чухме."

Радан Кънев обясни, че оценката му, че към момента в България има огромна нужда от партия, която да защитава категорично дясното икономическо послание и дясната икономическа политика го е подтикнала да се кандидатира отново за лидерския пост в ДСБ.

"В Европа текат съвсем нови процеси на обединение на континента и на консолидация на Европейския съюз и на консолидация на държавите, които желаят по-силно да защитават заедно сигурността си, да защитават заедно индустрията и икономиката си в един много различен свят, в който Съединените Щати не са вече познатия приятел, а в голяма степен е рисков фактор. Дали България ще участва активно в тези процеси, дали ще им пречи, дали ще бъде пасивен наблюдател са три много различия решения и не виждам партия, която да казва, че България трябва да участва компетентно и активно. На тази основа, моята преценка беше, че най-малкото трябва да дам на хората в ДСБ избор между възможни кандидати да изпълнат тези задачи. Те предпочетоха мен."

По думите на Кънев, в момента представителството на демократичната десница в България се формира около "Демократична България".

"Стратегическият съюзник на ДСБ е "Демократична България" в момента. Стратегическият съюзник на "Демократична България" са много много български граждани с десни демократични, проевропейски убеждения, които към момента не ни подкрепят и не гласуват за нас. Стратегическата ни цел е България да има силна дясна алтернатива, която да може да конкурира сегашното управление за властта. Това в момента не е даденост. А стратегически съюзи с партии от миналото, това е безмислена конструкция. Стратегическият поглед е насочен наистина напред."

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