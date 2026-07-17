Петър Витанов: "Коалицията на желаещите" е извън институционална, създадена, за да се заобикалят решения на Европейския съюз и на НАТО

"Коалицията на желаещите" е извън институционална, създадена, за да се заобикалят решения на Европейския съюз и на НАТО, каза в "Панорама"председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Защо? Защото част от тези решения изискат единодушие и понеже не може да бъде постигнато единодушие, се търсят такъв тип формати. Много често такъв тип формати пък фрагментират европейската позиция. И сега, питате ме, България не е част от коалицията на желаящите, а в точка 7 се става дума за дейности след сключване на мирно споразумение, което към момента няма, за съжаление."

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Той отново повтори позицията на премиера Радев, че България няма място в тази коалиция и отрече да има разминаване и не може да се говори за два центъра на външна политика:

"Ако въпросът е кой води външната политика на страната, дали има един или два центъра, един е центъра. За всички е ясно и няма никакво съмнение. По отношение на "Коалицията на желаещите", мисля, премиерът Радев беше пределно ясен в Париж. А именно - България на този етап няма място в нея. Дали имаше ажиотаж? Имаше. Дали можеше да бъде избегнат? Вероятно можеше, но в крайна сметка нищо не е подписано, няма никакви правнообвързващи елементи и България е част от тази дипломация."

По повод договора с "Боташ" Петър Витанов обясни, че при сключването му през 2022 г. позивната е била "край на руския газ".

"След като обаче се промени контекста и започна руския газ продължи да тече по европейските тръби, да, в България, чрез посредници, се промени смисъл на този договор. Защото ние бяхме в крайна сметка и имаше възможност да бъде печеливши към този момент. След като не се ползваше капацитета, той сега се предоговаря. И се предоговаря в полза на страната. Защото веднъж замразяването е факт, но замразяването в момента върви с понижение на половина такси. Което го прави в момента, към настоящия момент, абсолютно конкурентоспособен. Той е част от голям дипломатически ажиотаж с Турция, който е свързан с много взаимно изгодни споразумения."

Витанов защити и предложения от управляващите бюджет за 2026 г.

"Да влезем към момента в 3% означава да намалим пенсиите, да намалим заплатите, възнаграженията, да не разплатим на фирмите, да доведе до уволнения. Можеше. Всичко това можеше да бъде направено, но нямаше да бъде целесъобразно, защото да блокира българската икономика. Можеше и да направим и друго. Да продължим по същия начин, да прехвърляме разходи за следващи години, да подценяваме разходите или да надценяваме приходите, да взимаме авансово данъци, но не е морално. Защото смятам, че не е честно нито спрямо нас самите, нито спрямо българското общество."

Според Витанов се води успешна битка с олигархичния модел.

"Ние вече успяваме. Защото отрязахме публичния ресурс от тези, които олицетворяват този модел - Пеевски и Борисов. Те нямат достъп до публичния ресурс вече. Те са буквално в политическата периферия, да не кажа близо до сметището. Така че има реална борба. Арестувани областни координатори на ДПС, свързани с групировките. Арестувани хора от ВиК сектора по Черноморието, също приближени до тези лица. Проверка на имоти. Има реална борба. Нещо повече. 4496 сигнала дават всички ведомства. За злоупотреби в ведомствата. 287 от тях са стигнали до прокуратурата. За злоупотреби в различните министерства, в различните ведомства. Определено се работи. Нещо повече. Ако ми позволите, мога да кажа и това, което все пак успяхме да постигнем. За първ път имаме комфорта да работим в парламент, в който няма лобизъм. Решенията могат да се взимат самостоятелно от една партия и е чисто. Няма токсичност, няма лобизъм. Неща, които представители на другите политически партии с години не можеха да направят."

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