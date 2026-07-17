Любомир Епитропов пропуска европейското по плуване

Любомир Епитропов няма да участва на европейското първенство по плуване в Париж през август. Причината е травма на врата, получена преди два месеца. Това разкри самият той пред БНТ минути след победата си на 100 метра брус на Държавното първенство в София днес.

След успеха си на „Диана“ плувецът призна, че всеки ден формата му се подобрява.

„Това е състезанието, от което съм, може би, най-доволен. Тренировките ми са доста по-намалени и като обем, и като честота, така че това е нещо, което ми се стори доста по-тежко от всякога до сега. За два месеца успях да се върна на състезание. За съжаление ще пропусна европейското поради точно тези причини, че не съм достатъчно подготвен“, каза плувецът.

В същото време Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха по още една титла във втория ден на Държавното първенство. Мицин го стори на 400 метра свободен стил, докато Георгиева бе над всички на 50 метра гръб.

Подробности вижте във видеото!