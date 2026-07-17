ЕК предлага преразглеждане на търговията с емисии и ускорена електрификация. Комисията заявява, че се стреми към намаляване на разликата в цените на електроенергията и изкопаемите горива, към внедряване на по-чисти технологии с електричество, като термопомпи и електрически превозни средства.

Според Брюксел може да бъде определена цел за 46 на сто електрификация до 2040 – та година. Предвижда се ЕС да разполага със 100 милиарда евро финансиране за намаляване на въглеродното замърсяване от производствата. Зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е водила до геополитически сътресения, се посочва в съобщение на комисията.