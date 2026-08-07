Срещу продажбата на земя на чужденци: Протестиращи в Аржентина влязоха в сблъсъци с полицията

Хиляди протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията в Аржентина по време на протести срещу предложения от президента Хавиер Милей закон за неприкосновеността на частната собственост.

Протестиращите хвърляха камъни и други предмети. Силите за сигурност отговориха със сълзотворен газ, гумени куршуми и водни оръдия. Правителството вече оттегли най-спорната точка от законопроекта, която би увеличила от 15 до 25% тавана за чуждестранно участие в собствеността върху селскостопанска земя.

Правителството на Милей се надяваше, че реформата ще помогне на страната да привлече инвестиции, но опонентите на либертарианския лидер я заклеймиха като опит за „колонизация, фрагментация, разцепление и балканизация" на Аржентина.

По данни от 2025 г. средно почти 5% от земята в Аржентина, или територия с големината на Англия, вече е собственост на чужденци.