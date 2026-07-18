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Горещо през почивните дни, захлаждане през новата седмица

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Снимка: БТА
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В събота ще бъде слънчево, а след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България - купесто-дъждовна облачност, и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличени на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад.Максималните температури на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 19°.

В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страна и Родопите, където ще превали и прегърми. В по-голямата част от страната ще се задържи горещо, но в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите.

През следващите дни със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и захлаждането ще продължи. Въздушната маса ще е силно неустойчива - ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник и сряда. Ще има и градушки. Има и висока вероятност за локални значителни по количество валежи през нощта срещу сряда в Рило-Родопската област, а в сряда - в североизточната половина от страната.

#Прогноза за времето, #горещо #захлаждане #слънчево #новини в Метрото

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