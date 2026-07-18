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Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика към Гърция и Банско

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Снимка: БНТ
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Заради сериозния трафик през почивните дни, засилено ще бъде полицейското присъствие по главните пътища в страната. Натоварено вече е движението по пътя за Гърция.

ст. инспектор Георги Бучков, "Пътна полиция" - Благоевград: "Организацията вече е традиционна и тя започва да действа от края на месец май, когато започва движението по републиканската пътна мрежа на територията на област Благоевград и продължава до месец септември. Това, което ние правим, е да осигурим допълнителни патрули в най-критичните точки, които освен да следят за спазване на правилата за движение по пътищата и при необходимост да регулират и да подпомагат движението. Конфликтните точки са традиционни за нашата област - тук на пътен възел "Симитли", където свършва автомагистрала "Струма" и Кресна, където всички знаем, че през последните години се образуват тапи. Именно за Кресна и светофара, там ще има ли полицейски служители днес и утре, тъй като знаем какво се случи през последните няколко дни. В най-натоварените дни осигуряваме и автопатрул с мотори, които при необходимост могат да реагират, тъй като са по-мобилни и могат да отреагират на сигнал."

снимки: БНТ

През последните дни контролът над тежкотоварните автомобили е засилен. Ежедневно се правят съвместни проверки със служители на "Автомобилна администрация". В петък и неделя от Агенция "Пътна инфраструктура" има издадена заповед, която забранява движението на тежкотоварни автомобили.

Полицейското присъствие от рано сутринта вече е засилено. Трафикът е сериозен, а движението на пътен възел "Симитли" вече е реверсивно в посока към Гърция и към Банско.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#натоварено движение #Кресна #Симитли #пътя за Гърция #натоварен трафик

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